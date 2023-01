Vecino despiadado golpeó y abusó de una mujer: ella se hizo la muerta para salvarse

El vecino de una mujer residente en el barrio El Paraíso, en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, la golpeó, abusó e intentó asesinarla, contó la compañera de la víctima, que se encuentra hospitalizada tras el ataque.

Claudia Buitrago, que vive con la joven de 26 años violada, salió a trabajar en la madrugada del lunes, 16 enero de 2023. Su amiga se quedó sola en la casa y el sujeto, al que conocen como el paisa, aprovechó para engañarla y atacarla.

Publicidad

El despiadado vecino llegó a la vivienda pidiendo un molino que supuestamente necesitaba con urgencia. Fue así como ingresó al inmueble.

Solo hasta el mediodía del lunes su compañera se dio cuenta de lo ocurrido. Al entrar a la casa la encontró gravemente herida.

“Cuando miro hacia la cama, me arrimo más y era ella que estaba ahí acostada, con la cara inflamadísima, los ojos no los podía abrir, sangre por todo lado y le pregunto qué pasó, ‘que el paisa me violó’”, narró Claudia.

Según la mujer, el vecino, que estuvo en el interior de su casa por una hora, “trató de ahorcarla, sino que ella en un momento de esos se hizo la que estaba muerta, como que se desmayó, entonces el man pensó que la había matado y se fue”.

Publicidad

Cuando la comunidad se enteró de lo ocurrido buscó a ese cruel vecino, lo golpeó y lo entregó a la Policía. Ahora está retenido en la URI del barrio Molinos.

Otras noticias:



Líneas para denunciar violencia sexual