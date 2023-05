Velatón en Fontibón por muerte de querido vecino asesinado en medio de un robo

Habitantes de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, hicieron una velatón para exigir justicia en el caso de la muerte de uno de sus vecinos. El hombre, de 32 años, fue asesinado en medio de un robo cuando departía con otras personas en un establecimiento comercial.



Ocurrió el pasado fin de semana cuando varios amigos estaban en el sitio. Sujetos llegaron a robar con armas cortopunzantes e hirieron a dos de sus víctimas.

Uno de los afectados sobrevivió y permanece en un centro médico recuperándose.

Por este robo en Fontibón, que terminó en un doloroso crimen, una persona aparentemente resultó detenida. La comunidad pide que el sospechoso no quede en libertad y que los demás involucrados terminen tras las rejas.

Mamá de Michael Sebastián Valverde, asesinado en un robo en Bogotá, pide justicia

Otro robo que terminó en asesinato y por el cual siguen clamando justicia es el de Michael Sebastián Valverde , víctima de delincuentes cuando salía de hacer una transacción financiera en un centro comercial de Ciudad Salitre, noroccidente de Bogotá.

Jenni Gómez, mamá de la víctima, señaló que no sabían que la zona donde se cometió el asesinato de Michael era foco de delincuencia. “Yo ya había estado en ese sector, en esa casa de cambio, cambiando inclusive un dinero mucho más importante del que llevaba ese día mi hijo; no me pasó nada, estábamos confiados”, manifestó.

El día en que asesinaron al universitario, “él fue simplemente a cambiar, salió al frente a un Farmatodo y aprovechó a comprar algo y ahí lo cogieron. O sea, fue afuera del centro comercial y yo hasta ese día no sabía que este sector tenía robos todo el tiempo, después de lo que le pasó a mi hijo ya han denunciado varias personas que ahí les ha pasado lo mismo. Inclusive una persona a la que los delincuentes la siguieron hasta su casa y le robaron lo que había cambiado en el trayecto”, relató.

Jenni comentó que estuvo chateando con su hijo todo el tiempo antes de que lo asesinaran.

“Me preguntó cómo cambiaba, la cambió (la plata) y que iba a comprar las cosas en el Farmatodo, que ya nos veíamos, yo le dije ‘coge taxi’, dijo ‘ya voy’, me imagino que sacó el celular y mira que ni siquiera le robaron el celular”, describió.

Los ladrones, sin embargo, lo asesinaron sin llevarse el dinero porque “le robaron el maletín, en el maletín solamente llevaba los cuadernos de la universidad”, agregó la mamá de Michael Sebastián Valverde.