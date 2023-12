Vía al Llano: largas filas en Terminal de Transportes de Bogotá para conseguir pasajes hacia el Meta

Las dificultades para los viajeros que tienen que transitar por la vía al Llano continúan, además de que la carretera permanece con cierres intermitentes, hay largas filas en la Terminal de Transportes de Bogotá para lograr tiquetes hacia el departamento del Meta.



El módulo 2 de la Terminal de Transportes de Bogotá es uno de los que más registra movimiento de pasajeros. Desde allí salen quienes se movilizan hacia el Llano. Hay largas filas, horas de espera, trayectos sin horarios de buses e inconformidad por altos cobros.

“Vamos para San Martín, pero no nos venden el pasaje sino hasta Granada, entonces uno tiene que pagar hasta Granada, viendo que no vamos para Granada, y no es justo que uno tenga que pagar un pasaje más caro hasta un sitio que uno no va, por la necesidad de tener que viajar”, relató una de las pasajeras afectadas por la situación de la vía al Llano.

De otra parte, los conductores que cubren la ruta al departamento del Meta han tenido que esperar largas horas en la vía para lograr llegar a su destino.

“Aproximadamente uno se gasta a Puerto Gaitán unas 8 horas, (ahora) nos gastamos 14 horas bajando y, aproximadamente, 12 horas subiendo”, comentó un conductor. .



En medio de la espera, los pasajeros que pretenden viajar por la vía al Llano hacen camas improvisadas en el Terminal de Transportes de Bogotá para dormir mientras consiguen iniciar su viaje para disfrutar en familia en fin de año.



Publicidad

Está previsto que los últimos tres días del año el flujo de viajeros aumente, por lo que les recomiendan revisar en internet si hay boletos disponibles o ir con tiempo a la terminal.

¿Cómo denunciar inconsistencias en pasajes? Si usted observa algún incremento inusual en el valor del boleto, puede denunciar ante la Superintendencia Financiera, al numeral 767 o ubicar un funcionario de esta entidad en la Terminal de Transportes de Bogotá.