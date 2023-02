Video captó robo de una planta eléctrica durante evento en el Parque El Virrey de Bogotá

En video quedó registrado el robo de una planta eléctrica que cuesta por lo menos 150 millones de pesos. Todo ocurrió en un evento en el Parque El Virrey de Bogotá, cuando delincuentes, que llegaron como si nada, la amarraron, se la llevaron y hasta el momento nadie responde, según el afectado.

Sucedió durante el evento Alimentarte, en el norte de la capital colombiana, cuando varias personas que iban en dos vehículos arribaron al lugar y salieron con la planta, como quedó captado por las cámaras de seguridad.

“El evento tenía su seguridad y -la planta- estaba bajo la protección del evento, pero como vemos en los videos dos carros con ocho personas más o menos lo que hicieron fue bajarla al andén y llevársela jalada y no pasó nada, no se dieron cuenta, la misma seguridad no se dio cuenta en el momento que se la llevaron”, contó Camilo Méndez, afectado.

Para los propietarios el agravante es que todo ocurrió en el Parque El Virrey y a unos metros del CAI de la Policía, ubicado en la calle 88 con carrera 15, norte de Bogotá.

“Los organizadores nos dijeron con toda la seguridad del mundo que la planta y las demás plantas, porque no solo estaba esa en este evento, iba a estar bajo la seguridad y protección de la Policía y la vigilancia privada, pero no fue así”, aseguró Méndez a Noticias Caracol.

Dicen los afectados que nadie les quiere responder por su patrimonio y, peor aún, la planta eléctrica no está asegurada.

“Es una planta de color amarillo quemado, marca Caterpillar y el remolque es en aluminio que no es muy común, entonces, cualquier información se los agradecería mucho”, agregó Camilo Méndez en entrevista con Noticias Caracol.

Este hombre se quedó sin parte importante de su empresa, por lo que espera que la investigación avance para que así recopilen todos los videos que ellos mismos han buscado y les puedan devolver la planta eléctrica que les robaron y requieren para su labor.