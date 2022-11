Violento accidente cerca del peaje de Chusacá deja tres personas muertas

Tres personas murieron cerca del peaje de Chusacá, Cundinamarca, en la vía Bogotá-Fusagasugá, por el violento accidente entre una tractomula y un carro particular en la madrugada de este martes 29 de noviembre. Un furgón también se vio involucrado en el choque.

Todo ocurrió pasando el puente de Chusacá, después de Soacha, en Cundinamarca.

Según la versión preliminar, un vehículo particular iba a hacer un cruce prohibido para devolverse por la vía. La tractomula, que al parecer excedía la velocidad, no alcanzó a frenar y se estrelló con el carro en el que se movilizaban cuatro personas. Un furgón resultó involucrado, pero no sufrió daños considerables como los otros dos automotores.

Un hombre y una mujer murieron en la vía hacia Fusagasugá, mientras que la tercera víctima fatal fue arrastrada por la tractomula, que quedó incrustada en la montaña.

Su conductor y acompañante quedaron gravemente heridos por el choque cerca del peaje de Chusacá.