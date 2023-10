Violento choque de dos ambulancias en Bogotá: cámara de una de ellas grabó el accidente

Un violento choque ocurrió en la noche del jueves 11 de octubre entre dos ambulancias en Bogotá, al parecer, por el afán de una de ellas de cobrar el SOAT al ir por una persona accidentada. La cámara de uno de los vehículos grabó el siniestro vial.



El impacto ocurrió en el cruce de la calle 17 con carrera 34, en pleno centro de la capital colombiana. Tres personas resultaron lesionadas y, por fortuna, ningún vehículo llevaba pacientes.

Según el video, la imprudencia la cometió el conductor del carro de emergencia que iba de sur a norte, quien no respetó la señal de pare.

Al parecer, y según testigos, una de las ambulancias en Bogotá iba por un paciente cobijado con SOAT y, en su afán de recogerlo, primero se estrelló.

El teniente coronel Wilson Barrios, jefe de la seccional de Tránsito de Bogotá, informó que por el choque “salen tres lesionados, los dos conductores y un tripulante de la misma. Por tal motivo les hacemos un llamado a la comunidad para que respeten las normas de tránsito y no excedan los límites de velocidad”.

Desde el anonimato, una persona que trabaja con ambulancias en Bogotá, con experiencia de 17 años, reveló que su profesión se convirtió en una guerra por recoger heridos para así tener un salario digno.

“Nosotros no ganamos un sueldo, a nosotros nos pagan por paciente llevado”, sostuvo, y agregó que a ellos les pagan “entre 30 y 50 mil pesos por paciente”.

Así mismo, dijo que los siniestros se dan no solo por “la guerra del centavo, también por la contratación de personas que no tienen experiencia en este gremio del SOAT. La adrenalina que tiene uno al manejar una ambulancia de SOAT no es la misma a las otras ambulancias. Tenemos que recoger más o menos entre uno y tres pacientes al día para poder hacernos un sueldo para poder sobrevivir”.

Este trabajador de la salud aseguró que la situación tiende a empeorar porque las comisiones y los bajos sueldos por un paciente priman antes que una atención adecuada, por lo que pide la intervención de la Secretaría de Salud para que regule, vigile y obligue a los propietarios de las ambulancias en Bogotá a contratar el personal adecuado y así evitar accidentes que pueden cobrar una vida.