Ya ni a la casa dejan llegar tranquilo: ladrones roban carros en la puerta del garaje

Sus víctimas se dan cuenta de su presencia solo hasta cuando, armados, ingresan a las viviendas para sacar los vehículos que acaban de guardar.

Cámaras de seguridad grabaron dos de por lo menos cinco robos que han cometido esta semana en Bogotá.

Uno de ellos se registró en el barrio Santa Ana, de la localidad San Cristóbal sur.



El conductor llegó a su casa, entró el carro al garaje y cuando pretendía cerrar la puerta los ladrones aparecieron, lo sometieron y en cuestión de segundos se llevaron el vehículo.

Utilizando la misma modalidad, pero en el barrio Bochica Central, la banda sorprendió a Patricia García en el momento en que parqueaba su camioneta.

“Ingresan tres hombres, dos con tapabocas, encapuchados, me intimidan con un arma mientras sacan la camioneta de mi casa”, relató la mujer.

Al fugarse, la víctima salió corriendo “pidiendo ayuda inmediatamente. Hay un carro que afortunadamente me ayuda, pero no le da el pique y se les pierde”.