Nairo Quintana ganó la etapa reina de la París-Niza y Sergio Higuita finalizó tercero en la general

El ciclista colombiano atacó a 3.5 kilómetros de meta y se impuso en solitario en Valdeblore La Colmiane.

L'étape pour @NairoQuinCo et la victoire finale pour @MaxSchachmann.

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 7 de #ParisNice.

@NairoQuinCo wins the stage and @MaxSchachmann claims the win in #ParisNice 2020 GC.

Relive the last kilometer of this stage 7. pic.twitter.com/7dIVkGTGOL

— Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2020