“Pude entrar al podio y es positivo para el inicio de temporada”: Sergio Higuita

El ciclista colombiano se mostró satisfecho con su tercer puesto en la general de la París-Niza. Finalizó a 59 segundos del ganador, el alemán Maximilian Schachmann.

“Fue un balance muy bueno en mi primera París-Niza, aunque la carrera fue un poco simple por la situación del coronavirus. Las primeras etapas fueron muy duras por el viento, pero valen para el aprendizaje porque en una de ellas se puede ganar o perder la carrera”, aseguró Sergio Higuita en entrevista con Georgina Ruiz Sandoval ‘La Goga’.

Por otro lado, Higuita aseguró que Nairo Quintana “iba muy fuerte” en la última etapa y no pudo seguirle el ataque porque “estaba con pocas fuerzas y no he podido mover”.

Sergio Higuita, de 22 años, sigue ratificando que es uno de los ciclistas colombianos con más proyección y uno de los mejores de la temporada 2020, ya que ganó el Tour Colombia e hizo podio en París-Niza.

Ahora volverá a Colombia a “descansar y esperar que pase” la emergencia del coronavirus.

