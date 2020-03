“Quería darle una alegría al equipo por el trabajo que hicieron”: Nairo al ganar etapa en París-Niza

El ciclista colombiano se impuso en la jornada reina de la competencia tras un ataque a 3.5 kilómetros de meta.

“Estoy muy motivado para hacer las cosas muy bien. El equipo (Arkea-Samsic) ha trabajado bien para cerrar la fuga y poder llegar a intentarlo. Quería darle una alegría al equipo por el trabajo que hicieron y esto es un regalo para ellos porque les exijo mucho”, aseguró Nairo Quintana, quien finalizó sexto en la general de París-Niza.

Sobre la pelea por el título de la París-Niza dejó claro que tras la caída en la etapa 2 perdió tiempo y “nos costó mucho en la general”.

El ciclista se mostró triste por la para que tendrá el ciclismo por la pandemia del coronavirus. “Regresaré a Colombia a pasar tiempo con la familia mientras se soluciona la problemática. Me pondré en cuarentena para que esto no se siga propagando y hay que hacer caso a las autoridades para que esto no se salga de las manos”.

