¿Quería hacer caer a Nairo? Ciclista le pegó tres codazos al colombiano en etapa de la París-Niza

El irlandés Sam Bennett se acomodaba para el esprint de la tercera jornada de la carrera y quiso pasar por encima del colombiano.

En los últimos kilómetros de la etapa 3 de la París-Niza, las cámaras captaron a Sam Bennett empujando con su codo a Nairo Quintana en tres oportunidades, lo que pudo provocar una caída masiva por la velocidad que llevaban.

El karma instantáneo llegó para Bennett, quien sufrió una aparatosa caída cuando disputaba el esprint por la victoria. (A los 58 segundos del video).

Après une étape éprouvante, c’est @ivan_cortina qui remporte un sprint de costauds.

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 3 de #ParisNice.

After a challenging stage @ivan_cortina claims the win in a tough sprint.

Relive the last kilometer of this stage 3. pic.twitter.com/psepbEOsrA

— Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2020