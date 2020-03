Reviva el minuto a minuto del triunfo de Nairo Quintana en la etapa 7 de la París-Niza

El colombiano se impuso en la última jornada se disputó entre Niza y Valdeblore La Colmiane sobre 166.5 kilómetros.

El alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) se coronó campeón de la París-Niza. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) finalizó tercero a 59 segundos y Nairo Quintana terminó sexto a 1:30.

Así fue la etapa 7 de la París-Niza.

Nairo Quintana (Arkea-Samsic) ganó la etapa 7 de la París-Niza.

L'étape pour @NairoQuinCo et la victoire finale pour @MaxSchachmann.

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 7 de #ParisNice.

@NairoQuinCo wins the stage and @MaxSchachmann claims the win in #ParisNice 2020 GC.

Relive the last kilometer of this stage 7. pic.twitter.com/7dIVkGTGOL

— Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2020