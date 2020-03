Sergio Higuita brilló en la etapa 2 de la París-Niza: Nairo Quintana perdió tiempo tras una caída

Día agridulce para Colombia en la carrera francesa, en la que el antioqueño se metió en la pelea por el título y el boyacense se alejó del maillot amarillo.

Sergio Higuita fue quinto en la etapa 2 de la París-Niza con el mismo tiempo del ganador, el italiano Giacomo Nizzolo. Por su parte Nairo Quintana, quien sufrió una caída a 25 kilómetros de meta, fue 54 a 1:25.

@Giacomonizzolo règle le sprint des leaders après une course pleine de rebondissements.

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 2 de #ParisNice.

@Giacomonizzolo claims the win after a crazy 2nd stage.

Relive the last kilometer of this stage 2. pic.twitter.com/oJTSPkREd5

— Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2020