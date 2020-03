Sergio Higuita y Nairo Quintana fueron protagonistas en la etapa 1 de la París-Niza

Los dos ciclistas colombianos llegaron a 15 segundos en el pelotón principal de la jornada, que fue ganada por el alemán Maximilian Schachmann.

Sergio Higuita fue octavo y Nairo Quintana ocupó la casilla 28, pero en la general de la París-Niza el antioqueño es décimo, mientras que el boyacense si mantiene la misma casilla en la que arribó. Ambos están a 25 segundos de Maximilian Schachmann.

Por su parte, Winner Anacona llegó 57 a 2:57 y Dayer Quintana finalizó 79 a 3:41. Ambos quedaron en los mismos puestos de la general, pero a 3:07 y 3:51, respectivamente.

El alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) es el primer líder de la París-Niza después de imponerse en la primera etapa, de 154 kilómetros con salida y meta en Laisir.

Victoire au sprint pour Maximilian Schachmann !

Revivez le dernier kilomètre de la première étape.

@MaxSchachmann for the win !

Relive the last km of the first stage. #ParisNice pic.twitter.com/8QLG7zONeI

— Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2020