Sergio Higuita y Nairo Quintana mantuvieron sus puestos tras la contrarreloj de la París-Niza

El danés Søren Kragh Andersen se impuso en la jornada de 15.1 kilómetros en Saint-Amand-Montrond, donde el alemán Maximilian Schachmann se mantuvo líder.

@kraghsoren remporte le contre-la-montre devant @MaxSchachmann qui conforte son @maillotjauneLCL.

Revivez l’arrivée des deux coureurs.

@kraghsoren was the fastest man today. 2nd, @MaxSchachmann confirms his leadership.

Relive their arrival.#ParisNice pic.twitter.com/HhKWDdoPPK

— Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2020