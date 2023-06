¿A campaña Petro presidente 2022 ingresaron $15.000 millones? Esto dice el coordinador en Caribe

Máximo Noriega, coordinador de la campaña Petro presidente 2022 en la costa Caribe, se refirió a los audios filtrados del exembajador en Venezuela Armando Benedetti. Negó que hubiese ingresado esa millonaria suma para mover el electorado.



“Y decir que la votación de Petro fue estimulada por este tipo de cosas (dinero), me parece lo más agresivo, lo más fuerte contra los costeños y contra nosotros que estuvimos en el equipo de la campaña de Gustavo Petro”, dice Máximo Noriega, quien coordinó la campaña Petro presidente 2022 en el Caribe.

Agrega que toda la parte de finanzas se manejó desde Bogotá y que como coordinador no recibió dinero.

“Todo se centralizó y los recursos que entraron a la campaña hoy ya están registrados en el Consejo Nacional Electoral, la gente tiene que ver realmente quiénes fueron los que aportaron, si el monto de los $15.000 millones corresponden a una realidad, que me parece completamente loca esa cifra”, enfatiza.

Máximo Noriega señala que duda que a la campaña haya ingresado dinero de Venezuela o de dudosa procedencia como denunció Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.



“Entonces decir que (Nicolás) Maduro financió de alguna forma la campaña o que de alguna forma la campaña permitió recursos también obedece a una cosa estrambótica que no corresponde a la realidad”, puntualiza.

Noriega pide a las autoridades que investiguen quién está autorizando las interceptaciones telefónicas a conversaciones de los funcionarios.

Estas declaraciones de Máximo Noriega, coordinador de la campaña Petro presidente 2022, se dan luego de que se conocieran las grabaciones en las que Armando Benedetti aseguraba, entre otras, que fue él, entonces jefe de campaña, quien consiguió $15.000 millones para financiar la campaña y votos de la costa.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un cu#$% de historia, lee cómo empezó el hijue#$%& (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje”, dice Benedetti en los audios que estarían dirigidos a Laura Sarabia.



En otro de los apartes de los explosivos audios Benedetti también agregó: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijue#$%&”, en la costa, todos, hijue#$%&, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijue#$%&, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijue#$%& vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mier$%, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier$% y eso no se le hace a Benedetti”.