A favor y en contra, los conceptos que la Corte Constitucional estudia para fallo sobre el aborto

Cerca de 80 instituciones y organizaciones nacionales e internacionales enviaron sus posiciones. Iglesia católica hizo un duro pronunciamiento.

La corte pidió conceptos médicos, técnicos, conceptuales y jurídicos. Uno de ellos lo solicitó a Human Rights Watch, esta ONG considera que Colombia debe despenalizar el aborto por compromisos internacionales en derechos humanos.

Profamilia también es partidaria de la despenalización. La organización hace una propuesta:

“Que no se incurra en el delito de aborto cuando se hace con la voluntad de la mujer durante las primeras 15 semanas de gestación, después de las cuales las tres causales de la sentencia C-355 de 2006 aplicarían en el sentido hasta ahora desarrollado por la jurisprudencia constitucional”, dice el concepto.

La posición contraria llega desde la Iglesia que este viernes hizo un fuerte pronunciamiento contra la corte.

"La corte no solo no ha cuidado la ley sino que la ha cambiado y de este articulo 11 que sigue vigente cambió la ley despenalizándola en tres circunstancias. Entonces lo que era un delito en Colombia, que sigue siendo para la Constitución, se convirtió en derecho en tres casos. Pero ahora van avanzando, ahora quieren faltando un minuto para que nazca el niño", dice monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión Defensa de la Vida.

A la Iglesia se suman organizaciones pro vida que exigen la penalización para proteger los derechos del bebé en gestación.

Otro de los consultados fue el hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. A esa institución le preguntaron por los estándares internacionales más seguros para realizar un aborto.

La institución respondió que es más seguro durante las primeras 12 semanas de gestación.

La Procuraduría, el Ministerio de Salud y la Universidad Libre piden que se mantenga el tema del aborto como está en la actualidad: despenalizado solo en tres causales especificas.