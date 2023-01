A Galán le gusta que Claudia López no quiera empezar de cero y admita cosas buenas de Peñalosa

El nuevo presidente del Concejo de Bogotá reiteró que mantendrá su independencia, aunque dijo que “sería un error llegar a oponerse a todo porque sí”.

“La ciudad está con la esperanza de que muchas cosas mejoren, muchas cosas que van bien se continúen y otras se corrijan. Creo que hay buen ambiente para que, en medio de las diferencias, podamos ponernos de acuerdo por la ciudad”, afirmó Carlos Fernando Galán en diálogo con Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira en Noticias Caracol.

Sostuvo que, por el bien de la capital colombiana, la dinámica entre el Concejo y la Alcaldía Mayor debe cambiar.

“Hay temas en los que la ciudad necesita que nos pongamos de acuerdo. Tenemos coincidencias, hagámoslo por la ciudad. Yo perdí y ganó Claudia López. Yo estoy en el Concejo y ella, en la Alcaldía, pero la ciudad va a decir: ‘hombre, hay cosas como la seguridad, como la movilidad y el medio ambiente, que necesitan que busquemos acuerdos y no nos quedemos con prejuicios”, explicó.

Según Galán, el Concejo tiene que estar presto a dialogar, a proponer y a escuchar lo que la Alcaldía proponga. Así mismo, cree que el Palacio Liévano debe a oír a los concejales

“Son gestos importantes que la ciudad estaba pidiendo. Yo creo que Bogotá ha tenido ya varios periodos donde hay una puja permanente y una polarización radical que lleva a que sintamos que no se avanza, que no se logran concretar cosas para la ciudadanía, y se ponen por encima los egos de los políticos y los intereses de los partidos. Fue lo que planteé en campaña”, reflexionó.

Añadió que esperarán “a ver qué va a plantear la alcaldesa. A partir de eso es que vamos a trabajar”. Y reconoció que Claudia López y funcionarios de su administración estén reconociendo algunas de las políticas que implementó Enrique Peñalosa.

“Me parece importante y hay que reconocer esta actitud de parte de los miembros del gabinete y de la alcaldesa de que aquí no llegan a arrancar de ceros. Aquí hay cosas que están avanzando y no solamente del gobierno de Peñalosa, sino de mucho tiempo atrás”, puntualizó.

Finalmente, consideró que Peñalosa “se equivocó en tratar de imponer muchas cosas. Las cosas no se deben imponer, la política y los ciudadanos están pidiendo más diálogo y no llegar a pensar que uno se las sabe todas”.