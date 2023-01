“A la calle hay que oírla”: las críticas del procurador a varias iniciativas del gobierno

Fernando Carrillo señaló que “no pueden ser los fondos privados de pensiones los que manden la parada en la reforma pensional”.

La rendición de cuentas del procurador incluyó, esta vez, llamados a varios ministros para que expliquen algunas de sus decisiones, propuestas o anuncios.

El primer punto fue la reforma pensional de la que dijo que es un proyecto social que debe ser consultado e hizo un fuerte señalamiento:

“Los principales problemas de este país son sociales y si no miren las reacciones a la propuesta de la reforma pensional que está sobre la mesa en este momento (…) a la gente hay que oírla, a la calle hay que oírla. Hay que sintonizarse con lo que está pensando y supone que en este caso en particular y perdóneme la referencia no pueden ser que los fondos de pensiones sean los que manden la parada en la reforma pensional que necesita Colombia”, indicó Carrillo.

Vea también: “Que congresistas den ejemplo y cobren por horas”: crece rechazo a propuesta del gobierno

Otro de los reparos que hizo el procurador fue con el decreto que reactiva la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, pues considera que se incumpliría lo exigido por la Corte Constitucional en lo relacionado con el control imparcial, pues es el mismo gobierno a través del ministerio de Salud el encargado de hacer los estudios sobre las afectación que puede generar el herbicida.

“El proyecto debe garantizar la imparcialidad y supone que en materia de investigación sobre la repercusión en una política de aspersión sobre la salud y el medio ambiente debe disponerse de una instancia técnica internacional de vigilancia, ojalá un órgano científico que tenga reconocimiento internacional”, expresó.

La Procuraduría también le hizo una solicitud al Ministerio de las TIC sobre la subasta que se hizo del espectro electromagnético y que fueron adjudicadas según el Ministerio Público bajo algunas dudas.

“Estamos pidiéndole al ministerio que evalúe la suspensión del otorgamiento de esos permisos hasta que se aclare cuál es la cuantía que obtendría el Estado colombiano producto de la subasta realizada el 20 de diciembre, si se cumplieron las condiciones fundamentales de la contratación pública”

Por estos hechos, la Procuraduría abrió investigación contra el director de la industria de las telecomunicaciones, Jorge Barrera Medina.