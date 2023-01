“A la fecha no hay nada, no puede salir este año”: Mintrabajo sobre reforma pensional

La ministra Alicia Arango aseguró que aún no está lista. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda había dicho que en julio sería presentada en el Congreso.

Durante este año la esperada y anunciada reforma al sistema de pensiones no se llevaría a cabo. El proyecto busca unificar las semanas de cotización para todos los colombianos, que hoy son desiguales entre fondos privados y Colpensiones

La ministra del Trabajo, Alicia Arango, explicó las razones: “A la fecha no hay nada y creo que esa reforma, si la queremos hacer socializada, que sea la mejor, estructural, esa reforma no puede salir este año”.

Sin embargo, el pasado 8 de enero el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había señalado que en julio de este año se podría presentar el proyecto.

“La gente que tiene hoy 61 o 60 años obviamente no la podemos afectar o la que tiene 59, (la idea) es que lleguemos a un punto de corte y, una vez tengamos ese punto de corte, tengamos una población que quede amparada por las reglas vigentes y empezamos el debate”, dijo entonces Carrasquilla.

Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), insistió en que dicha reforma es inaplazable.

“Sorprendidos con el anuncio de la ministra de Trabajo, hay que avanzar en tema de cobertura, sostenibilidad, progreso del sistema. Esperamos que el gobierno pueda arrancar rápidamente esta reforma”, dijo Mejía.

Según cifras de Fedesarrollo, solo el 25% de los adultos mayores logran una pensión, es decir, 3 de cada 4 personas no acceden al sistema contributivo.

