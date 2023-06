¿A la reforma a la salud le están haciendo plan tortuga? Algunos congresistas aplican el ausentismo

El debate de la reforma a la salud no avanza en el Congreso de la República. El proyecto se vio empantanado por dos razones: se siguen votando los impedimentos de los congresistas que consideran que no pueden participar y la protesta de varios partidos.



Precisamente, los partidos que están aplicando el ausentismo para no llevar a cabo la discusión son Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Partido Conservador. Se conoció que algunos parlamentarios liberales y verdes se ausentaron para no participar del debate.

La no presencia de los congresistas afectó por momentos el quórum de este miércoles, 7 de junio de 2023.

“No queremos que el país entienda la actitud que asumimos el jueves y que podríamos asumir hoy varios sectores que no acompañamos la reforma de retirarnos como una parálisis legislativa, que no lo es, sino como un derecho de pronunciarnos y protestar ante la reforma que es lo que hemos hecho. No es lo que queremos hacer hoy, queremos cordialmente pedirles que avancemos hasta impedimentos y continuemos con los otros proyectos del orden del día”, sostuvo Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara por el Partido Conservador.

La representante María Fernanda Carrascal no asistió los días 6 y 7 de junio a las sesiones de la comisión séptima de la Cámara, esto después de presentar una excusa médica para dichos días. No obstante, la congresista fue vista este miércoles en las marchas convocadas en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso compartió imágenes de las movilizaciones en sus redes sociales.

Por tal razón, María Fernanda Carrascal pidió que le retiraran la excusa para no presentarse este miércoles al debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"En atención al oficio radicado el día de ayer, donde pido que se me excuse de asistir a las sesiones de la Comisión Séptima que se pudieran presentar los días 6 y 7 de junio del presente año, les solicito que solo se haga efectiva la excusa para el martes 6 de junio", se puede leer en el documento compartido por la funcionaria.

"Para efectos del día de hoy, manifiesto que no necesito que me excusen, ya que presenté una mejoría en mi estado de salud y asistiré a la plenaria de la Cámara de Representantes. De igual manera, dejo constancia que no asistí a la sesión de la Comisión Séptima del día de hoy, toda vez que en el ejercicio de mis derechos civiles y políticos y en representación de mis lectores y mi partido, acompañé a la marcha citada el día de hoy por parte del Gobierno nacional", puntualizó María Fernanda Carrascal.

Horas después de las marchas, María Fernanda Carrascal dejó claro que asistió a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se discute la reforma a la salud.