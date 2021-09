“A mí me dijeron quién exactamente me quiere joder”: Sergio Fajardo sobre investigaciones

En entrevista con nuestro director, Juan Roberto Vargas, el precandidato a la presidencia Sergio Fajardo dio los nombres de las personas que estarían buscando dañar sus aspiraciones presidenciales, habló de exfiscales y personalidades salpicadas por el cartel de la toga.

Juan Roberto Vargas: Estaba leyendo una frase aquí suya de hace unos días que pareciera ser el nuevo eslogan de campaña, y no lo digo con ironía, sino fue usted el que la dijo. Dice, “de ahora en adelante me va a tocar hacer dos campañas una por la presidencia y otra para defenderme”.

Sergio Fajardo: es cierto, bueno pues una por la presidencia, en la coalición de la esperanza cada uno de la coalición por nuestro propio camino presentando nuestras propuestas, etcétera. Pero al mismo tiempo yo tengo que enfrentar unos procesos que son públicos en los cuales tengo que defenderme en el sentido de mostrar que actué correctamente, y de hecho lo que estoy pensando hacer es pedagogía alrededor de cada uno de esos casos y explicarle a la ciudadanía de qué se trata, explicarles cuál es mi responsabilidad, cuál es la responsabilidad de las personas con las que yo he trabajado y mostrar cómo se hacen las cosas, cómo se defiende uno y cómo da unos argumentos para probar que lo que hice fue correcto; me va a tocar hacer esos dos niveles, pero tengo ilusión. Es más esfuerzo, es más exigente, pero hay que explicar y yo creo que en nuestro país, con la desconfianza que hay contra las instituciones en Colombia, que es generalizada, con ese malestar profundo que hay en Colombia contra la corrupción, que es generalizado; con el daño que se le ha hecho al funcionamiento del Estado, con la pérdida de esa sensibilidad de la ciudadanía para creer en quienes lideran, hacer una pedagogía sobre estos casos va a ser bien novedoso y bien interesante

Juan Roberto Vargas: doctor Sergio Fajardo, en términos generales, ¿cuáles son los argumentos suyos para defender la tesis de que lo que está haciendo la Contraloría y la Fiscalía en su contra es una persecución?

Sergio Fajardo: mire, yo ya tengo experiencia en este mundo. Llevo cerca de 200 investigaciones me han hecho en la vida, y a todas he respondido y he sido juicioso, silencioso, siempre reclamando el derecho que tenemos todas las personas en Colombia de dar nuestros argumentos, de responder por nuestra actuación y recibir todas las condiciones para poderlo hacer en el marco legal. Y así lo he hecho y así lo estoy haciendo porque yo creo que, a pesar de todas las críticas, de todo ese malestar que existe en la ciudadanía, con respecto a la pérdida de confianza en las instituciones nosotros eventualmente las tenemos que cuidar, entonces yo trato de ser lo más razonable posible en la vida porque yo quiero ser presidente de Colombia y yo como candidato presidencial no quiero arrasar con nuestras instituciones y desprestigiarlas y dañarlas, primera observación.

En segundo lugar, han pasado ya muchas cosas en medio de lo que está ocurriendo y voy a señalar un par de observaciones: la primera, por ejemplo, en el tema con la Fiscalía. Originalmente este proceso viene de hace 5 años y preciso ahora aparece el proceso, después de 5 años de estar esperando que se tramitara el proceso aparece en esta época, es una época de elecciones, y si a usted le dicen ‘lo está investigando la Fiscalía’ por algo, la gente dice, por algo será.

Entonces resulta, por ejemplo, que la primera parte de la investigación me estaban investigando a mí porque el dólar había subido y yo no había hecho previsiones para evitarlo. Cuando hubo una reacción muy grande de que eso era imposible (…) después cambiaron los cargos y ahora es, “no hizo el procedimiento administrativo correcto”, cambiaron la investigación y la pusieron por otra dirección en la Fiscalía.

En el caso de Hidroituango, al comienzo también en la primera etapa era diciendo que yo no había hecho seguimiento al trabajo que hacían las personas de la Gobernación de Antioquia en la junta de la sociedad de Hidroituango. Yo demostré que sí hacía el seguimiento y después dijeron ‘bueno sí hacía el seguimiento’, cambiaron la investigación, pero ‘no lo hacía bien’ y descubrieron o sugieren otras actuaciones para decir que yo no actué correctamente. Esos son dos elementos así de sencillos que muestran cómo se cambian las investigaciones en unas circunstancias que son muy serias.

Todo esto se junta con algo de esta semana con una periodista colombiana, María Jimena Dussán, me invitó a mí a grabar un programa que tiene y estuvimos hablando de una información que ella recogió. Como ustedes saben, los periodistas tienen sus fuentes y tienen sus razones para encontrar la información, y cuando me entrega esa información me dice ‘mire, desde el 2017, aquí hay una forma sistemática para tratar de sacarlo a usted, Sergio Fajardo, de hecho también a Gustavo Petro, del mundo electoral’.

Juan Roberto Vargas: ...que hay un cartel de la toga contra usted y contra Petro.

Sergio Fajardo: Y está asociado con ese famoso cartel de toga. Los protagonistas alrededor de ese evento nefasto para la justicia en Colombia, el daño que se le hizo a Colombia con el cartel de la toga, está asociado con ese cartel de la toga y que está señalando, fruto de sus investigaciones y de sus fuentes. Ella me dio a mí la información y dije, a mí ya me habían comentado algo de esta naturaleza.

A mí me dijeron quién exactamente me quiere joder y ella tiene la información. Y sabe cómo procedían para hacer ese proceso para buscar que nosotros fueramos, digo por Petro, yo no he hablado nunca con él ni tenía ni idea acerca de esto, para que a nosotros no sacaran de la carrera para la presidencia en ese momento, y eso tiene que ver con la Fiscalía del señor Néstor Humberto Martínez, con quien fue el fiscal anticorrupción de Nestor Humberto Martínez nombrado por él, el señor Gustavo Moreno, que hoy está detenido, arrepentido y quiere contribuir con la verdad. Ojalá que lo pueda hacer y que lo pueda hacer sin que le pase nada, porque en este mundo hay cosas muy tenebrosas que pueden pasar cuando hay una persona que tienen verdades que puede ser muy dolorosas para mucha gente. Todo eso está asociado con ese periodo y de hecho hace poco, ya no recuerdo la fecha exacta, el mismo Néstor Humberto, exfiscal general de la República escribía en una columna diciendo ‘ni fajardo no Petro van a aparecer en el tarjetón’.

Juan Roberto Vargas: ¿o sea que para usted, lo que le cuentan a usted, es que todo eso está conectado?

Sergio Fajardo: yo creo que sí y fíjese usted, estoy haciendo un esfuerzo máximo en este momento para decir mantenga la calma, no me puedo dejar llevar por muchas cosas que me han ido contando, porque además muchas personas me escriben, me dicen, yo sé de esto, yo le puedo ayudar. Es increíble, yo nunca había estado en estas circunstancias y estoy diciendo voy confiar, vamos a confiar en la Contraloría para que actúen de manera correcta de acuerdo a las reglas y lo mismo para la Fiscalía, ahora ya pasa a la Corte Suprema. Yo voy a confiar.

Juan Roberto Vargas: usted habla de cables, poderes con muchos cables encima ¿quiénes manejan esos cables?

Sergio Fajardo: gente muy importante de este país, gente muy importante maneja los cables

Juan Roberto Vargas: ¿y de qué espectro político?, porque se supondría que, si a usted lo quieren joder, y a Petro, como a usted le han llegado esos ondazos, supondría uno que es del espectro político contrario al de Petro y digamos al suyo, que es de centro.

Sergio Fajardo: altamente probable, sí

Juan Roberto Vargas: ¿y es gente que está en la misma campaña?

Sergio Fajardo: hay gente muy importante que está detrás, muy importante en el país que tiene influencia, que sus actuaciones implican actuaciones alrededor del mundo del poder y eso no es correcto, nosotros estamos participando en política y participamos en política para liderar la transformación de nuestra sociedad. Colombia va a cambiar y uno de los problemas fundamentales que tiene Colombia es la lucha contra la corrupción, y para mí eso es una forma criminal de la corrupción, de eliminar a quienes son contradictores, utilizando fuerzas que están dentro del establecimiento, eso no es correcto. Ahí están las personas, y eso me duele porque es una cara de la corrupción que nosotros en Colombia tenemos que eliminar y está asociada con el clientelismo, que es esa forma de la política para hacer favores para beneficio particular de algunas personas que tienen poder, que después se convierte en robarse los recursos públicos a través de contratos puestos y eso se convierte en una mafia que va permeando el Estado y Colombia tiene que sacudirse de eso.

Juan Roberto Vargas: pero no es mejor, a pesar del esfuerzo que está haciendo infrahumano por no empezar a disparar y contar todo lo que le han contado, ¿no sería mejor contarlo?

Sergio Fajardo: yo tengo que respetar a la periodista, sus fuentes y que la justicia actúe. Esperemos que la justicia actúe, la pregunta es ¿esa misma justicia actuaría en los hechos que estamos discutiendo? yo espero que sí

Juan Roberto Vargas: usted menciona a Luis Gustavo Moreno, dice que hay muchas versiones de lo que él se supone sabe de ese cartel de la toga contra usted y contra Petro. ¿Usted ha buscado sentarse hablar con Luis Gustavo Moreno?

Sergio Fajardo: no para nada, yo no lo conozco nunca en mi vida lo había visto. No lo he hecho, él está detenido, yo no tengo porque entrar a un lugar de esa naturaleza, eso les corresponde a ustedes los periodistas, las personas que tienen la capacidad de hacer investigaciones y eso no es una tarea que no me corresponde a mí

Juan Roberto Vargas: a esas personas que manejan los cables, que están detrás de todo este plan ¿usted que les dice?

Sergio Fajardo: en la política nos podemos enfrentar, podemos competir, contradecir todo eso es legítimo en dentro del mundo de la política, en una democracia, pero utilizar un poder asociado con unos cargos, con unos puestos, para hacerles daño a una persona o a unas personas para ganarse una victoria política es una destrucción de la sociedad y son personas muy importantes que tienen una responsabilidad muy grande que son personas que representan la sociedad colombiana.

Juan Roberto Vargas: esas personas importantes para buena parte de ese sector poderoso de la sociedad, ¿representan a candidatos que están en la contienda?

Sergio Fajardo: Son personas muy importantes en la política. En Colombia todos están en política al mismo tiempo, todo el mundo está metido en política Colombia. Colombia tiene todos los expresidentes en política. Suficientes expresidentes, de tanta gente metida haciendo cosas y por eso digo que Colombia va a cambiar y vamos a cambiar de rumbo. Aquí ningún expresidente se sale de la política, ninguno se sale, todos están metidos.

Juan Roberto Vargas: ¿pero alguno está metido en ese plan?

Sergio Fajardo: ( risas )

Juan Roberto Vargas: ¿ha afectado en algo estas investigaciones en la dinámica o el funcionamiento de la coalición de la esperanza?

Sergio Fajardo: para nada nos ha afectado, de hecho son personas amigas. Naturalmente todos son solidarios conmigo, creen en la labor que he hecho, que hemos hecho en la política todos estos años con las personas que he liderado de Compromiso Ciudadano, nosotros nos hemos destacado en lo público lo hemos demostrado y ese es nuestro orgullo y entonces con mis compañeros, con las personas que yo trabajo, y muchas pero muchas otras, usted no se imagina la cantidad de mensajes que a mí me llegan diciendo “nosotros creemos en usted”.