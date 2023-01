“A mí no me intimida ningún corrupto”: presidente Iván Duque

El mandatario aseguró desde Medellín, en un encuentro con empresarios, que su gobierno se ha concentrado en defender lo que llamó “el pilar de la legalidad”.

“Que la tengan bien clara los corruptos: aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios. A mí no me intimida ningún corrupto porque, como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela”, exclamó el presidente Iván Duque.

Durante el ‘Encuentro empresarial y gremial: juntos hacemos empresa y construimos país’, que se adelantó en la Cámara de Comercio de Medellín, el jefe de estado enumeró los avances de su gobierno para combatir el flagelo de la corrupción.

“En estos 18 meses hemos sacado adelante la ley que les exige a los funcionarios públicos compartir con la sociedad su declaración de renta, aprobamos la ley que obliga a hacer públicos los conflictos de interés, la ley que exige la rendición de cuentas y aprobamos la ley a partir de la cual ya no existe casa por cárcel para la corrupción”, aseguró el mandatario.

Duque sostuvo que con orgullo construyó un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia y el respeto al adversario, y que puso siempre las propuestas y las soluciones por encima de las agresiones.