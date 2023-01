A senador uribista no le gustó que invitaran al comité del paro al Congreso

Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, sostuvo un fuerte encontrón con el presidente del Senado, Lidio García, quien le pidió “respeto”.

De hecho, García denunció que Mejía lo trató mal por haber permitido la presencia del comité del paro nacional en el recinto del Congreso de la República.

"Llegó el senador Carlos Felipe Mejía a señalarme y gritarme que yo era el principal líder de la marcha en Colombia", relató.

Y rechazó el comportamiento del parlamentario uribista.

"Lo que tenemos es que ponerle un bálsamo a esta situación y usted, con esto, no ayuda nada al proceso”, recalcó García.

Carlos Felipe Mejía salió en su defensa y explicó las razones de sus reclamos.

"No me gustó, usted es el presidente del Senado, puede hacer lo que quiera. Pero yo como senador, le pido el favor que no maltrate de esa manera al gobierno y que usted no termine haciéndole juego a los que quieren incendiar al país”, sostuvo.

Y calificó de populista la actitud de García.

“Eso que dice el presidente del Congreso es populismo. Claro que me parece muy bien que hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer para acabar con la corrupción? Dejen de robar, dejen de abusar del poder”, recalcó Mejía.

Este nuevo encontrón generó la reacción de la bancada de la oposición.

"Yo pediría señor presidente, y le pediría al señor secretario de la corporación, que se estudie una sanción al comportamiento del senador Mejía que, repito, llena de vergüenza al Senado de la República", afirmó Iván Cepeda.

“¿Usted cree que así se construye la paz, la convivencia? ¿Usted cree que aquí deben estar los que piensan como usted? Y ese piensa lo pondría entre comillas", agregó Gustavo Petro.

El presidente del Senado pidió a la plenaria trabajar en un gran pacto político por el país y dejar a un lado las diferencias ideológicas y sacar a Colombia de la situación por la que está pasando en estos momentos.