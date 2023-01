A uniformados del Esmad no se les puede llamar asesinos: presidente Duque

El mandatario colombiano hizo una defensa férrea de este grupo de la Policía. Dijo que no se le puede deslegitimar ni pedir que sea desmontado.

El presidente Iván Duque respaldó plenamente al escuadrón móvil antidisturbios, duramente cuestionado en los últimos días por la muerte del joven Dilan Cruz en medio de las protestas del paro nacional.

“A esas personas no las podemos llamar asesinos ni podemos dejar que la labor de ellos sea cuestionada sobre la base de que tiene que eliminarse. Debilitar la fuerza pública, lacerar la fuerza pública, estigmatizar la fuerza pública, esa no es la manera en que se construye democracia”, sostuvo el jefe de Estado.

Según datos oficiales, las manifestaciones y disturbios registrados en Colombia desde el 21 de noviembre han dejado 390 civiles y 379 uniformados heridos.