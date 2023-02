ABC de la ley de sometimiento: ¿grupos como el Tren de Aragua pueden acogerse?

Será presentada en el Congreso de la República la ley de sometimiento cuyo nombre será: Ley de sujeción a la justicia, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, iniciativa para que los grupos criminales se acojan a la justicia a cambio de ciertos beneficios.

El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó en Noticias Caracol los principales puntos de esta iniciativa del gobierno Petro. El legislador acompañó la construcción del proyecto junto a Ariel Ávila y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Este proceso se hizo con muchos congresistas, ahí participó Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y participé yo, que somos parte de las comisiones de paz de Senado y Cámara. También participaron exfiscales, exministros, asesores, por supuesto, esto lo lideró el ministro de Justicia”, indicó.

De acuerdo con Alirio Uribe “lo que quiere esta ley es precisamente que se desmonten esos grupos criminales de alto impacto, esto hace parte de la ley de paz total que estableció que había dos tipos de grupos armados: los políticos y los no políticos”.

Los no políticos son “estructuras criminales, redes criminales, que tienen jerarquía, que cometen múltiples delitos que someten a la población civil, a veces a nivel rural, a veces a nivel urbano, que tienen asociación a economías ilícitas a veces narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal. Ese tipo de estructuras son para las cuales está hecha ley. No tienen ninguna naturaleza política, no tienen beligerancia, son grupos armados ilegales que se someten a la justicia”, explicó Uribe.

¿A quién está dirigida la ley de sometimiento?

Según el representante, además del Clan del Golfo, Los Pachenca, grupos como el denominado Tren de Aragua -banda de origen venezolano-, también pueden acogerse: “Si están en Colombia y se quieren someter y quieren entregar los bienes, decir la verdad y demás se podrían someter”.

En cuanto a otras bandas manifestó que “los grupos grandes pueden colocar su red de apoyo y que pueden ser estas pequeñas bandas que están asociadas a la actividad criminal del grupo”.



¿Qué va a pasar con las órdenes de captura?

“Hay que aclarar varias cosas: está previsto en la ley de paz total y está prevista en la nueva ley la posibilidad de que el Gobierno nacional solicite la suspensión de orden de captura solamente para los miembros representantes, es decir, para agotar la primera fase del procedimiento que es la fase de acercamiento de diálogo para llegar a un acta de acuerdo donde se va a desmovilizar todo el grupo”.

Papel de la Fiscalía

Cabe recordar que en un principio el fiscal general, Francisco Barbosa, se negó a esta solicitud de levantamiento de órdenes de captura; sin embargo, según Uribe, en este proceso “el fiscal general de la Nación va a ser el más activo porque una vez que pasa la fase de acercamiento y se levanta el acta individual y colectiva del grupo armado ilegal el tema pasa a la Fiscalía, el ente va a revisar las listas, las va a depurar y la Fiscalía es la que va a recibir toda la información que tienen las agencias de inteligencia y con base en toda esa información va a hacer la imputación colectiva de los delitos indicando las responsabilidades individuales, colectivas, indicando las víctimas”.