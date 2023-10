Abogado del presidente Petro buscará una declaración extrajudicial de Nicolás Petro

Las declaraciones de Nicolás Petro que desencadenaron la compulsa de copias por parte de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se investigue la campaña presidencial de Gustavo Petro, fueron entregadas por el exdiputado del Atlántico el 2 de agosto, durante la negociación que la Fiscalía adelantaba con el hijo del jefe de Estado dentro del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Aquí un aparte de la declaración de Nicolás Petro:

Fiscalía: ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña?

Nicolás Petro: "Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financia a la campaña"

Fiscalía: ¿Cómo podemos asegurar esa situación?

Nicolás Petro: "Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. En los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flórez, él y yo, y hablábamos de la financiación, de que Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba, en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña"

Según juristas, la declaración de Nicolás Petro se puede usar como un indicio para iniciar la investigación contra el presidente en la Comisión de Acusaciones, pero no puede utilizarse como prueba en el proceso.

“Sí, haciendo una precisión y es que en verdad la Fiscalía no tiene facultad para investigar al presidente de la República, eso es claro, pero el investigador puede tomar elementos para, por otras vías, corroborar o no lo que pudo pasar”, indicó el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez.

De otro lado, Gómez Méndez no descarta injerencias políticas indebidas en el transcurso del proceso que definirá si se investiga o no al mandatario Gustavo Petro: “Es probable que haya ese juego político entre el presidente y sus jueces en este caso”.

Serán la Comisión de Acusaciones, el Consejo Nacional Electoral o la Corte Suprema de Justicia las que definan si hay lugar a investigaciones, además de determinar qué personas pudieron estar involucradas.

El abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, anunció que buscará tener una declaración extrajudicial de Nicolás Petro para que dé explicaciones sobre por qué hizo afirmaciones respecto una supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de su padre.

¿Quiénes son los miembros de la Comisión de Acusaciones, eventuales investigadores de Petro?

Son 18 personas las que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que en el actual periodo legislativo está en cabeza de Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador, quien ya se pronunció sobre la compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación para investigar la campaña del actual presidente Gustavo Petro.



Señaló que analizarán si el caso se suma a “las investigaciones ya existentes o, por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado”.



La Comisión de Acusaciones está integrada, además, por:



Olga Lucia Velásquez Nieto, vicepresidenta (Alianza Verde)

Mesa Directiva



Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, del Partido de la U

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la Asociación Paz es vida (Pa-Vida)

Secretaría



Jairo Fabián Corzo Ordoñez, secretario de la Comisión de Acusaciones

Funcionarios



Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, del Partido de la U

Kelyn Johana González Duarte, del Partido Liberal

Juan Carlos Wills Ospina, del Partido Conservador

José Octavio Cardona León, del Partido Liberal

Carlos Alberto Cuenca Chaux, de Cambio Radical

Luvi Katherine Miranda Peña, de Partido Alianza Verde

Hernán Darío Cadavid Márquez, del Centro Democrático

Oscar Leonardo Villamizar Meneses, del Centro Democrático

Daniel Restrepo Carmona, del Partido Conservador

Alirio Uribe Muñoz, del Pacto Histórico

Gloria Elena Arizabaleta Corral, del Pacto Histórico

Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, del Pacto Histórico

María Eugenia Lopera Monsalve, del Partido Liberal

William Ferney Aljure Martínez, de la Circ. Trans. Esp. de Paz (CITREP)|Asocamproariari

La Comisión de Acusaciones tiene la facultad de investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado así: