“Ábrase del maldito pueblo”: aspirante al Concejo en Riosucio renunció a su candidatura por amenazas

Ferney de Jesús Naranjo salió del país ante las intimidaciones y un atentado. En Caldas se registran más de 20 denuncias como estas contra candidatos.

“Hace más o menos un mes sufrí un atentado, pues casi me matan, me tocó volarme. Luego me hicieron una llamada, luego llego un pasquín muy feo a mi casa. Ya eso fue como lo que rebosó la copa. Ya paro acá, no quiero seguir más”, dijo Naranjo.

Según Carlos Alberto Piedrahita, secretario de Gobierno de Caldas, “el municipio que más amenazas tiene reportadas, de los 102 líderes amenazados en todo el departamento, es el municipio de Riosucio con un total de 33 amenazas”.