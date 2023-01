“Acá hay mexicanos asesinándonos policías”: Claudia López sobre inseguridad en Bogotá

Aseguró que coordinan estructuras de crimen organizado en la capital. “Vamos a capturarlos y los vamos a deportar”, sostuvo.

Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá, habló sobre algunos temas que preocupan a los habitantes de Bogotá.

Un año de la consulta anticorrupción

Votamos 11.671.420 colombianos, la votación más alta en la historia de Colombia en cualquier iniciativa ciudadana. Un año después hundieron todos los siete mandatos. Pero la buena noticia es que la lucha contra la corrupción sigue, está en manos de la ciudadanía. Desde las alcaldías y las gobernaciones podemos cumplir al menos cuatro de los mandatos: contratos con pliegos tipo, no más mermelada, hacer presupuesto participativo, rendir cuentas y hacer públicas las declaraciones de impuestos.

Lucha contra la corrupción

No más carteles de la contratación en las alcaldías locales, los dos billones de pesos que hay en los fondos de desarrollo local, en mi alcaldía se irán a presupuesto participativo. Serán los ciudadanos, a través de su voto, los que decidirán cómo se van a invertir estos impuestos.

Nada de que se roban la plata de la comida de los niños. Al PAE (Proyecto de Alimentación Escolar) le vamos a poner todos los ojos encima en Bogotá.



Inseguridad en Bogotá

Quiero ofrecer mis condolencias a las familias de los siete policías que han sido asesinados, el último esta semana en Chapinero, que fue torturado. Esa es la prueba reina de que en Bogotá están operando carteles de narcotráfico, sobre todo entre Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Por eso vamos a poner una nueva URI y un centro de protección para las víctimas.

En delincuencia de robo también hay colombianos y algunos venezolanos involucrados en esto. Yo como jefa de Policía hago proteger a los bogotanos. No solamente capturas. Extranjero que cojamos en un delito, sea robo o sea narcotráfico, extranjero que deportamos. No puede ser que nosotros abramos las puertas de Colombia, de buen corazón, y vengan a atracarnos”.

El tal pico y placa en consumo de drogas no existe, es una mentira que rueda por las redes.

Medio ambiente

Uno de los grandes riesgos de corrupción es el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que está proponiendo Peñalosa. Es un crimen ambiental: permite urbanizar los cerros, va a destruir la reserva Van der Hammen, sigue construyendo sobre los humedales y no hace nada concreto para controlar la calidad del aire.

Peñalosa, un alcalde impopular, quiere imponer ese POT comprando a los concejales con mermelada, usando órdenes de prestación de servicio y clientelismo para imponerlo.

Lo que propongo es que construyamos una red de tres metros, el que va a iniciar su contratación, pero también ese metro terminarlo, completo hasta Suba y Engativá. Ya empezó el regiotram de occidente, que está bien porque es transporte limpio, pero tendremos que hacer el que viene de Zipaquirá y el que viene a Soacha. Reemplazar Transmilenio, dejarlo como un complemento de la red de metro y enfocar los recursos en metro, es la mejor inversión ambiental.

Vea la conversación de Claudia López con los usuarios de Noticias Caracol:

Propuestas de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá