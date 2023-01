¿Acaparadores podrán legalizar baldíos? Artículo en PND genera polémica

Busca blindar a poseedores bajo la figura de “prescripción adquisitiva”, esto es el reconocimiento de un juez si se ha comprobado “ocupación pacífica y explotación económica”.

"Esto es solo para personas que llevan más de 30 años adquiriendo sus bienes y aclarándole también la posesión que llevan muchos pequeños campesinos de Colombia", dice el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez

Dicha figura defendida por el senador Ramírez ha sido considerada por la Corte Constitucional, en un fallo previo a la propuesta, como contraria a la naturaleza bajo la que se deben adjudicar los baldíos.

Pero además un estudio de la Universidad Nacional apunta a que la propuesta genera el efecto contario a lo que afirma el senador.

"No es cierto que la prescripción habría beneficiado a campesinos pobres o pequeños propietarios, nuestro estudio evidencia que por lo menos el 70% de la superficie de baldíos entregados por la vía de la prescripción correspondería a predios mayores de 200 hectáreas y, peor aún, que habría gente que recibió hasta cinco terrenos por esta vía", dice Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia.

Son cerca de 370 mil hectáreas de baldíos que se han entregado vía prescripción entre 1991 y 2015, concentradas principalmente en los departamentos de Casanare, con 61 mil hectáreas, córdoba con 66.800, y Boyacá, el departamento del senador Ramírez, con 81.194 hectáreas.

"Lo que va a permitir es un gran boquete para que grandes terratenientes que se beneficiaron con el conflicto armado puedan legalizar los predios", explica David racero, representante de la Lista de la Decencia.

De aprobarse la proposición de Ramírez y congresistas del partido de La U y el Partido Conservador se legalizarían todas esas hectáreas adquiridas mediante prescripción entre 1991 y el 2015.

El artículo aún no tiene el aval del gobierno y al ser consultado no se dio claridad de si lo respaldarán o no.