Acuerdo de paz va más allá de Santrich y JEP: mirada a la implementación de lo pactado con las FARC

Yolanda Ruiz y Roberto Pombo opinan sobre la polarización que genera este tema y cómo podría superarse. ¿Para dónde va Colombia?

Para el director de El Tiempo, la ONU y quienes han sido asignados para vigilar, consideran que el actual gobierno está haciendo “una gran tarea” en lo que se comprometió el gobierno anterior en el acuerdo de paz; es decir, la paz en los territorios.

Por otro lado, reconoce que la manzana de la discordia es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP: “El punto de polarización en Colombia es la poca justicia que, a juicio de los críticos, se les da a unos criminales de la talla de los que se está juzgando”.

Precisamente para superar estas discordias considera que debe llegarse a un acuerdo sobre el funcionamiento, “de manera que bajen las aguas y la JEP pueda funcionar normalmente”.

Sobre la justicia que se aplica a quienes dejaron las armas y se unieron a un proceso de paz como el que vivió Colombia, Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio, aclara que “la JEP es un pedazo del acuerdo” y que hay otros temas que se están pasando por alto.

Citando al consejero para el posconflicto en Colombia, Emilio Archila, señala que una encuesta reciente revela que hay 10.000 guerrilleros que sí están cumpliendo lo pactado en La Habana. Sin embargo, la conversación del país sobre el funcionamiento de la justicia transicional se ha enfocado en algunos que no cumplen: caso El Paisa, Romaña, o la polémica de Santrich, entre otros.

Ruiz considera que los planes y enfoques de lo pactado con la guerrilla debe ir encaminado a las regiones que sufrieron el fragor del conflicto: “Me parece que el país tendría que centrarse un poquito más que el acuerdo va más allá de la JEP”.

Este tema también tiene otras miradas:



“Se pensó que la implementación iba a ser un poco más sencilla, por eso quizá vamos a ritmos menos acelerados de los que quisiéramos, pero no los consideraría errores. Hemos experimentado esa división en relación a algunos de los temas de aplicación del acuerdo más que del acuerdo mismo”. Carlos Ruiz Massieu, jefe de misión de la ONU en Colombia.

“Como muchos seres humanos tenemos la tendencia siempre de focalizarnos más en lo que falta que en lo que ya se ha conseguido. Es muy importante que los colombianos se sientan orgullosos de los progresos que se han alcanzado. Hay que seguir apoyando a este sistema de justicia transicional, sobre todo para garantizar los derechos de las víctimas”. Patricia Llombart, embajadora de la UE en Colombia.