Acusado de narcotráfico habría dicho que Juan Fernando Petro le ofreció amnistía a cambio de plata

Un nuevo hecho salpica a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Esta vez ocurre en una corte federal de Tampa, Estados Unidos, donde un acusado de narcotráfico habría señalado que el familiar del mandatario colombiano le hizo una oferta de amnistía para no ser extraditado, a cambio de una fuerte suma de dinero.



Esta revelación fue realizada por la unidad investigativa de Univisión. Los pormenores del hecho quedaron consignados en un documento de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

Ese documento es el memorando de sentencia contra el colombiano Carlos Restrepo Osorio, quien se declaró culpable por cargos relacionados al narcotráfico en ese país. Ese oficio señala que el precio por entrar al supuesto programa era de 400 millones de pesos, pero que el acusado rechazó.

En comunicación con Noticias Caracol, el abogado Richard Díaz rectificó el contenido del documento y dijo que su cliente no recibió la propuesta directamente del hermano del presidente Petro.

“A él le llega una persona, él no busca a nadie. Le dicen ‘tú sabes que vamos a paz total, tienes posibilidad de calificar y entrar en el programa para resolver tu problema’. Esa persona le dice ‘yo tengo el contacto con el hermano del presidente’. Mi cliente no aceptó la oferta y hasta el momento nosotros no sabemos si el mensaje viene directamente del hermano de Petro y, al no saber eso, no voy a acusar eso”, indicó el abogado.

Dijo que su único interés es que la jueza en Tampa sepa que su cliente tuvo otras posibilidades para evitar la extradición, pero que decidió entregarse en Florida.

Por su parte, Juan Fernando Petro respondió que no conoce a Restrepo y que nunca se reunió con él ni con ningún extraditable.

“Me levanto otra vez con la sorpresa de que aparece ese señor Restrepo, que nunca he visto en mi vida, que no me conoce, que parece que es un narcopiloto o algo así. Ojo, porque estamos hablando de terceros, siempre hay un tercero y ese tercero, que por desgracia no aparece el nombre, que posiblemente sea un abogado, son los que realmente montaron toda esta cuestión de hacer negociaciones para su usufructo propio, pero utilizando mi nombre”, manifestó Juan Fernando Petro.

¿Esconderse en Venezuela?

En el documento judicial de la corte federal también se señala que Restrepo consideró esconderse en Venezuela cuando Armando Benedetti era embajador en ese país.

“Mi cliente maquinó en su mente otra opción, pensó que podía utilizar su relación con Benedetti para establecerse en Venezuela y en ese caso hubiera sido muy difícil que lo extraditaran a Estados Unidos”, complementó el abogado Díaz.

El jurista, además, indicó que describir ese tipo de detalles no aportaba al caso de su cliente, que ya está a la espera de la sentencia condenatoria.