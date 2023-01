Acusan a candidato a Alcaldía de Sincelejo de dar regalos en víspera de elecciones

No es el único señalamiento que se le hace a Mario Fernández Alcocer. Excomandantes paramilitares aseguran que este se reunió con Rodrigo Mercado.

Un video muestra a un líder comunal anunciando en una concentración política la entrega de unos arcos para una cancha de fútbol y un transformador de energía en las afueras de Sincelejo. Esto generó polémica en la capital de Sucre, pues el hombre atribuye el regalo al candidato a la Alcaldía por el partido liberal Mario Fernández Alcocer.

Publicidad

El candidato, que ya fue senador de la República y exconcejal de Sincelejo, niega los hechos y asegura que sólo hacia gestión comunitaria.

“Eso no es cierto, no hemos constreñido a los electores. No hemos adquirido nada para motivar la votación hacia nosotros, simplemente fuimos solidarios con esa comunidad que lleva haciendo un esfuerzo con bingos y lo que hicimos fue hacer un puente para conectarlos con la empresa Electricaribe para que este a su vez conectara el transformador”, indicó.

De otra parte según la Fundación Paz y Reconciliación, el candidato liberal ha sido nombrado por cuatro jefes paramilitares de la región. En declaraciones juramentadas los excomandantes dan fe de las reuniones de Alcocer en 2003 con Rodrigo Mercado Cadena.