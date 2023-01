Acusan a ministro de Hacienda de apoyar exención del IVA a corridas de toros por ser taurino

Así lo señala el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, quien tuvo un fuerte rifirrafe durante el debate de la reforma tributaria.

En el debate de la reforma tributaria se han escuchado desde críticas personales hasta denuncias de conflicto de intereses.

El representante Juan Carlos Losada aseguró que el ministro y viceministro de Hacienda no quieren quitar exenciones al IVA a la tauromaquia por ser taurinos.

“El presidente Cuenca, de forma arbitraria, decidió quitarme la palabra cuando yo estaba denunciando que el gobierno nacional no quiere quitar las exenciones del IVA a las corridas de toros porque el ministro Carrasquilla es taurino y el viceministro de Hacienda tiene un hijo rejoneador y es taurino”, señaló Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal.

“Cuando el congresista empieza ser grosero con la plenaria para llamarles mentirosos; nosotros deberíamos dar ejemplo. Pues creo que ya la mesa directiva puede tomar decisiones y claramente puedes escuchar”, le refutó el representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez.

Con todo, cerca de 90 artículos ya han sido aprobados: unos en bloque, otros con discusiones acaloradas, pero al final el Congreso avaló las peticiones sociales del gobierno.

Se aprobó la normalización, el impuesto del IVA a las cervezas y bebidas azucaradas, las exenciones de IVA a las cirugías plásticas y el cobro del impuesto a servicios de entretenimiento para adultos.

A esto se suma la aprobación de la ampliación de la base gravable para declarar renta, lo que no significa que más colombianos van a pagar.

“Hoy en día las personas que van a ganar y que están ganando aproximadamente $2.900.000 pesos ya van a empezar a pagar retefuente. Otro de los artículos que también ya pasó fueron los tres días sin IVA”, dice Katerine Miranda, representante del Partido Alianza Verde.

Se espera que hoy mismo quede aprobada la reforma tributaria en plenaria de Cámara.