¿Adiós Lafaurie? Partido Conservador también votará por Felipe Córdoba para contralor

Los azules se unen así a la decisión que ya habían tomado liberales, la U y Cambio Radical, lo que le garantizaría 169 votos. ¿Qué hará el uribismo?

Si los cálculos matemáticos y políticos no fallan, es muy probable que Felipe Córdoba sea elegido este lunes como nuevo contralor de la República.

Del Centro Democrático, que apoyaba a José Félix Lafaurie, se sabe que en las últimas horas ha visto señas de las demás bancadas para sumarse al bloque que respalda a Córdoba.

Así las cosas, las cartas parecen estar hechas, más aún porque el presidente Iván Duque advirtió que no intervendrá en el proceso de elección.

Entre tanto, el bloque de la oposición, con 41 congresistas, aún no ha definido su voto.

Si uno de los 10 candidatos no obtiene mínimo 141 votos se realizará una segunda vuelta entre las dos mayores votaciones.

En contexto:

