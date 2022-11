Agarrón entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe por la corrupción: “Usted está diciendo mentiras acá”

Los senadores Gustavo Bolívar y Miguel Uribe tuvieron una fuerte discusión en la comisión tercera, en frente del ministro de Hacienda y el director del Banco de la República, cuando el legislador del Pacto Histórico citó una frase del presidente Julio César Turbay.

"Va a disminuir la corrupción, de pronto en ajuste de proporciones como hablaba aquí el abuelo de nuestro senador (Miguel) Uribe, el doctor (Julio César) Turbay, porque definitivamente mucha gente se burló de esa frase, pero es que traer la corrupción a cero ya nos dimos cuenta de que es casi imposible", expresó Gustavo Bolívar.

Frente a ese argumento, Miguel Uribe le respondió que el gobierno de Gustavo Petro “está comenzando, pero ya veremos cómo van a ser los escándalos de corrupción en un gobierno que, además, ha demostrado que no está preparado para gobernar, pero solo para decirle que me alegra que usted, y me sorprende que con la misma frase que ataca a mi abuelo durante años, ahora le parece que la puede utilizar, pero lo que si le dejo claro es que yo no estoy de acuerdo, pero la corrupción a cero”.

Gustavo Bolívar le espetó afirmando que hablaba un legislador que “apoyó el gobierno de los 70 mil millones de Mintic…” y antes de que pudiera acabar, el senador del Centro Democrático le contestó que “si se va a hacer el debate se baja de allá, pero usted no va a utilizarme”.

“Me le cierran el micrófono, por favor”, pidió el congresista del Pacto Histórico, agregando que él estaba “cumpliendo, pero es que usted está diciendo mentiras acá”.

“No estoy promoviendo la corrupción”, fue la respuesta de Miguel Uribe, a lo que Gusatvo Bolívar expresó: “Le estoy diciendo que es muy difícil combatirla porque acaba de pasar un gobierno y hubo un sobrecargo en Reficar de 14 billones de pesos y se robaron el dinero”.

Acto seguido, le cedió la palabra a una legisladora y se cerró el micrófono de Miguel Uribe.