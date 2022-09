Agenda de la primera dama, Verónica Alcocer, ha causado revuelo: ¿qué funciones cumple ella?

En mes y medio del gobierno de Gustavo Petro su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, ha tenido una apretada agenda, sobre todo a nivel internacional. En los últimos días estuvo en representación de Colombia en el Reino Unido, junto al canciller Álvaro Leyva, en el funeral de estado de la reina Isabel II.

También asistió a un evento de ONU Mujeres en Nueva York y ahora se alista para un nuevo destino: viajará a Japón al funeral de estado del exprimer ministro Shinzo Abe.

Sobre el trabajo de Verónica Alcocer, la expresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, señala que “la Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración”.

Aclara que “sus funciones son eminentemente protocolarias de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública”.

El acto en el que participó Verónica Alcocer sobre el que más se genera dudas es el funeral de la reina Isabel II y ahora el del exprimer ministro japonés, pues según los más críticos son funciones que debe asumir un funcionario como el canciller.

“La Constitución y la ley no facultan a la primera dama para tener la representación diplomática en Colombia”, precisa Paola Holguín, senadora del Centro Democrático.

En su viaje a Japón, Verónica Alcocer coincidirá con diplomáticos de la talla de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.