¿Agoniza de nuevo reforma a la salud? No solo liberales, conservadores y La U también dijeron "no"

Los partidos Conservador y de La U anunciaron que no apoyarán la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, pues no fueron acogidas todas las propuestas hechas por las colectividades. El Partido Liberal, como ya se había anticipado, tampoco respaldará la iniciativa.

“Las bancadas del partido Conservador y de La U somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de NO apoyar el texto a la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras colectividades”, indicaron.

Asimismo, solicitaron a la comisión séptima no dar el debate hasta que se incluyan la totalidad de sus proposiciones, que son más de diez.

Poco después, el Partido Liberal también anunció que no apoyará el proyecto de reforma a la salud hasta que no sean incluidas las líneas rojas que sugirieron, que incluyen: sistema de aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados, libre elección del usuario de la entidad gestora de salud y no burocratización ni estatización del sistema.

Publicidad

Horas antes, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dijo que habían recibido el texto de la iniciativa en la madrugada.

“Los técnicos han estado haciendo el análisis. Vamos a reunirnos hoy en bancada, los técnicos van a presentar, pero aquí la última palabra la tiene la bancada. Hubo avances, pero ya tengo mensajes de los técnicos de que hay cosas graves también en esa versión. Yo no me quiero anticipar al sí ni al no, pero quiero decir que los técnicos van a presentar esa versión última y nosotros tomaremos la decisión de fondo. Esperamos que estén recogidas las inquietudes, de otra manera tendremos que seguir las conversaciones”.

El anuncio de las colectividades conservadora y de La U, al parecer, no era el esperado, sobre todo cuando este último veía con beneplácito las proposiciones que se incluyeron en la ponencia, 90 de 133, mientras que los otros puntos que no se tuvieron en cuenta iban a ser discutidos en el debate que se dará en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.

Publicidad

Pero en una declaración conjunta de los presidentes de ambas bancadas, informaron que no apoyarán la reforma a la salud hasta que acojan todas sus sugerencias, que son alrededor de 13 en las que se incluye: que el consejo de salud nacional de salud cuente con 15 miembros, temas relacionados con el sistema público y privado y que no están de acuerdo con las facultades extraordinarias que se le otorgan al presidente Gustavo Petro.

“No vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que hayan incluido totalmente todas las proposiciones que presentamos la semana pasada”, dijo Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U.

Por su parte, el conservador Cepeda sostuvo que las colectividades “se abstendrían de votar la ponencia hoy como está hasta tanto no se acojan las líneas que tenemos conjuntas del Partido de La U y el Partido Conservador”.