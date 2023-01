Aída Merlano encendió el ventilador y dijo que recibió $12.000 millones de Alejandro Char

La prófuga excongresista Aída Merlano reapareció de manera virtual ante la justicia colombiana y lo hizo en el juicio que se adelanta contra Julio Gerlein por supuesta corrupción electoral. La exrepresentante a la Cámara encendió el ventilador asegurando que recibió 12.000 millones de pesos de Alejandro Char.

“Alejandro Char llegó a las nueve de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice ‘es que yo te mandé’ -me lo dijo él- 12.000 millones de pesos, yo dije: 'cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso’. Entonces yo he sido muy prudente de tocar temas económicos con él, me dio pena y decía: ‘¿Pero a quién se los dio?’”, expresó.

Desde Venezuela, Aída Merlano reiteró que Julio Gerlein financió su campaña al Congreso por la relación sentimental que había entre ellos.

Defensor: El señor Julio Gerlein la financió en relación o con ocasión a su relación amorosa, ¿esto es cierto?

Aída Merlano: Sí es cierto

Y justo en el cierre de la diligencia judicial aprovechó para hacer un llamado urgente al presidente de Colombia, Gustavo Petro .

“Para solicitarle muy respetuosamente por este medio al presidente de la República, Gustavo Petro, que solicite cuanto antes mi extradición a Colombia, ya que yo estoy privada de la libertad, estoy presa hace tres años en este país, en donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco tengo claras las condiciones en mi país, y es el único medio que encuentro y por eso se lo pido de una manera humanitaria para exigirle al presidente Gustavo Petro que exija mi extradición al país, a donde yo sí quiero ir a dar la cara”, afirmó.

Por su parte, el abogado Jaime Lombana, quien representa a Julio Gerlein, aseguró que los giros de dinero por parte de este se dieron a modo de regalo y no para financiar la campaña y que lo hizo precisamente por la relación sentimental que sostenían.