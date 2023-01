Aída Merlano “les mandó saludos a Duque y Uribe”, aseguró Diosdado Cabello

Insistió en decir que el gobierno colombiano no le pidió la extradición a Maduro porque “no quieren que vaya la señora, pero ella va a hablar aquí”.

Aída Merlano pasó la noche en El Helicoide del Sebín, donde están recluidos un centenar de presos opositores al régimen chavista.

Según el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, la delincuente colombiana está declarando a la Policía de inteligencia.

“Les mandó saludos a Duque y Uribe, que ya va a ir por allá a echar unos cuentos, fue lo único que me dijo, no puedo revelar más nada”, sostuvo el funcionario en su programa ‘Con el mazo dando’.

Reiteró que si el gobierno de Iván Duque quiere que Merlano regrese a Colombia “usted debe pedir su extradición. ¿Sabe a quién?, al gobierno del presidente constitucional de la República de Venezuela que se llama Nicolás Maduro ”.

Sin embargo, afirmó que pretenden hacer la solicitud a Juan Guaidó “porque ellos no quieren que vaya la señora, pero ella va a hablar aquí”.

Entretanto, la defensora de derechos humanos Ana Leonor Acosta se refirió a la forma cómo la Policía política obtiene los testimonios de los presos.

“Los órganos de inteligencia utilizan la tortura y el terror para sacar confesiones a las personas que detienen por razones políticas”, explicó.

Sin embargo, no descartó que a Merlano le estén ofreciendo un acuerdo de protección y en vez de imputarle el delito de asociación para delinquir puede ser que “se le dé una medida sustitutiva de libertad y se quede protegida en Venezuela, eso es lo que está buscando el gobierno”.

“Lo que se está haciendo en este momento es dejarla privada de la libertad, ponerla en las manos de la Policía política venezolana y no sabemos en qué va a terminar”, agregó.

Legalmente, Aída Merlano quedará detenida durante 45 días hasta que se celebre la audiencia preliminar, donde decidirán si queda imputada o le conceden libertad condicional.