“Al no haber chequera, no hubo votos”: candidatos vinculados a caso Merlano se quemaron en las urnas

Dos concejales y un diputado, que aspiraban a repetir curul en Atlántico, no consiguieron ni la mitad de los sufragios que en elecciones anteriores.

El primero fue Jorge Rangel, elegido diputado del departamento por el partido Conservador para el periodo 2015-2019, con 26.962 votos.

Dos años después fue vinculado a la investigación por compra de votos dentro del sonado caso de la operación Casa Blanca, donde fue capturada la excongresista Aída Merlano, hoy prófuga de la justicia.

Es los comicios del 27 de octubre solo obtuvo 5.837 votos frente a los 26.962 del anterior período.

Lo mismo sucedió con el concejal Aissar Castro; hace cuatro años votaron por él 7.536 personas y el domingo solo lo hicieron 640.

Y Juan Carlos Zamora, que en 2015 obtuvo 7.590 votos, ahora recibió únicamente 2.794.

Ninguno de los tres quedó elegido.

Horacio Brieva, director de la Fundación Protransparencia, consideró que los resultados demuestran “que ya sin la capacidad de compra de la mochila, ya algunos candidatos del gerleinismo a Concejo y a Asamblea ya no tuvieron la posibilidad de volver con abultados resultados electorales como en elecciones anteriores”.

Algo similar señaló Óscar Montes, columnista de Blu Radio, quien manifestó “que como no tenían chequera para comprar los votos, pues esta vez al no haber chequera, no hubo votos”.

Los demás políticos locales, también vinculados a la operación Casa Blanca, no participaron en las elecciones.

La Fiscalía recordó que estas personas, con medida no privativa de la libertad, son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.