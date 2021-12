Al rojo vivo están los enfrentamientos en el Centro Democrático: renunció Edward Rodríguez

¿Crisis en el Centro Democrático? El hoy representante Edward Rodríguez , uno de los hombres más cercanos al exmandatario Álvaro Uribe y sobre todo al presidente Iván Duque, renunció al partido y desistió de su aval al Senado de la República.

"El comité de ética y las directivas del partido me otorgaron el aval para ser senador de la república, ese mismo comité de ética que hace un par de meses me negó la oportunidad de participar en una encuesta y ser precandidato. Por esta razón he tomado la decisión de renunciar al partido”, dijo Rodríguez.

Este noticiero conoció que Edward Rodríguez muy seguramente se irá al movimiento del precandidato presidencial Federico Gutiérrez y que, adicionalmente, ya está preparando su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

A esta decisión se suma el malestar que generó la inscripción de Miguel Uribe como cabeza de lista al Senado. María Fernanda Cabal enfiló baterías en contra del aspirante al Congreso.

“Hay gente aburrida que no quedó, o que no le dieron el número o el puesto que era. Ahora nos toca es trabajar mucho y tener muchos votos. Acuérdense que yo pedí el 100, el último, ya que no nos dieron la cabeza”, indicó Cabal.

Pero los problemas no paran ahí. Luego de la fallida aspiración presidencial de Alirio Barrera, el partido decidió darle el aval a él y quitárselo a la hoy senadora Amanda Rocío González, prima del exgobernador de Casanare.

Publicidad

En un comunicado, Amanda Rocío González reveló las supuestas razones de la decisión.

“Esta decisión, según lo expresado por la doctora Martínez, corresponde a una condición exigida por Alirio Barrera para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquía, violentando el principio de igualdad y el derecho legítimo adquirido que tengo de ser elegida, aún más en mi condición de aforada. Pregunto: ¿cuál es el temor de competir conmigo? ¿no se siente en la capacidad de competir conmigo?”, indicó.

Rafael Nieto, a pesar de que la gran mayoría de precandidatos aspirarán al Congreso, no aceptó la propuesta y dio un paso al costado.