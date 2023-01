Alberto Carrasquilla, a responder por bonos de agua que habrían desangrado a 117 municipios

La polémica estrategia fue diseñada por el ministro de Hacienda durante el Gobierno Uribe, como un sistema de crédito para la construcción de acueductos.

El también plan Carrasquilla consistía en la unión de capitales privados, que se prestaron a los municipios para invertir en agua potable a unas tasas de interés elevadas.

Uno de los casos más críticos por estos bonos es el de Montelíbano, en Córdoba, donde su alcalde Francisco Alean, afirma que “el municipio ha pagado 1.800 millones de pesos en solo intereses, ha pagado $500 millones en capital y todavía debe $2.500 millones de capital. Hoy nos sentimos asfixiados porque no hay dinero para pagar los subsidios de agua potable”.

Lo peor del caso es que los llamados bonos de agua tenían una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento de Colombia, principalmente porque las deudas no podían ser reestructuradas ni prepagadas, como fue denunciado desde 2013 por el entonces alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, en Noticias Caracol.

"Este año hemos pagado de esos 36 mil millones, 15 mil millones, y no hemos abonado un peso al capital. Aquí quedo Valledupar hipotecado”, dijo Socarrás hace cinco años.

En ese entonces, Carrasquilla dijo que su esquema de crédito funcionaba con emisión de bonos en el mercado de valores y explicó por qué no es posible que los municipios paguen por anticipado.

“Son recursos que aportaron muchísimos inversionistas que compraron los bonos, por lo tanto mal haría uno en permitir un prepago en detrimento de los tenedores de los bonos”, sostuvo.

Pero, ¿por qué a pesar de que se dio dinero a los 117 municipios para agua potable y saneamiento básico, algunos aún no cuentan con un sistema de acueducto y alcantarillado?

En una entrevista publicada el 26 de junio de 2013 por el portal primerapagina.com, la directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, reveló detalles de cómo operaban estos bonos de agua.

“La diferencia con los llamados ‘bonos de agua’ es que el que colocó la plata dijo: tome la plata y deme una orden irrevocable de giro al Sistema General de Participaciones del Agua Potable; la tasa de estos bonos está entre el 11% y el 17%, pero tiene un costo de oportunidad. Entonces, yo le entrego la plata y usted hace con ella lo que quiera”, dijo.

El senador Jorge Enrique Robledo, quien citó al debate de control político en el que el ministro debe responder este martes, señaló que “el país está exigiendo que usted le dé la cara de las gravísimas anomalías que han tenido estos bonos Carrasquilla contra 117 municipios de Colombia”.

Robledo además cuestionará a Carrasquilla por sus presuntos nexos en el escándalo de Saludcoop, la que era la EPS más grande del país con cerca de cinco millones de usuarios y que luego se convirtió en Medimás.

