Alcalde de Medellín y candidato hablan sobre indagación por presunto proselitismo político

La Procuraduría investiga supuestas presiones a funcionarios de la actual administración municipal para apoyar al aspirante Santiago Gómez.

El ente de control abrió una indagación preliminar en contra del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por presunto proselitismo político, en la que analiza una publicidad que apareció en las calles de la capital antioqueña, en la que salen juntos Santiago Gómez y Gutiérrez.

Publicidad

El mensaje de las vallas prendió las alarmas de las autoridades electorales frente a un presunto proselitismo de parte de la actual administración favoreciendo la campaña de Gómez.

“Nosotros hemos recibido en el caso de Medellín, siete reportes ciudadanos que mencionan los casos de publicidad, mencionan esta candidatura y mencionan el hecho de que la alcaldía pudiera estar involucrada”, señaló Verónica Tabares, coordinadora regional de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Publicidad

Sobre las polémicas vallas, el candidato Gómez dijo no conocer su procedencia:

“Nosotros no sabemos por qué las pusieron, no sabemos quién las puso, no entendemos el mensaje, eso sucede en las campañas, todos los días salen cosas”, aseguró el candidato.

Publicidad

La Procuraduría trata de establecer la existencia de presiones a contratistas del municipio de Medellín para que participen en actividades de dicha campaña. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció:

“No he participado, ni participaré en política y soy respetuoso a los órganos de control y si tengo que darle alguna respuesta a los órganos de control lo haré”, manifestó el mandatario.

Santiago Gómez, quien fue secretario de Gobierno de la actual administración, indicó que las fotos y videos utilizados en su campaña y en su página de internet son de su archivo personal.

Espacio Público desmontó una de las vallas, según el secretario de Seguridad de Medellín, debido a que no contaba con los permisos para su ubicación.

Publicidad