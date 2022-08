"Alcaldes no ordenarán operativos militares ni movilización de tropas", aclara mininterior

El Gobierno nacional aclaró este lunes, 29 de agosto, que las declaraciones del presidente Gustavo Petro para que las Fuerzas Militares obedezcan a los alcaldes en materia de orden público tienen limitaciones y que deben estar apegadas a la Constitución.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, recordó que en los municipios los alcaldes son los jefes de Policía.

Sin embargo, el ministro Prada dejó en claro lo que pueden y no pueden hacer los mandatarios locales al momento de esas coordinaciones. El mensaje es para los alcaldes de los 65 municipios del país con más hechos de violencia.



“Aquí no se trata de que los alcaldes ahora van a decretar operativos militares ni van a ordenar la movilización de tropas, no se trata de eso. Esto es mucho más sencillo y no deben darle alcance diferente al de lograr la coordinación de todas las instituciones nacionales para la protección concreta de la vida, de la gente que esté amenazada en el territorio”, manifestó el ministro del Interior, Alfonso Prada.