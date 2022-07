Alcaldesa Claudia López llora en instalación del nuevo Congreso: “Es un cambio fenomenal"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asistió a la instalación del nuevo Congreso de la República este miércoles, 20 de julio de 2022, y por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales destacó los cambios que se reflejan en el recinto.



“Me siento como mamá. Orgullosísima por mi esposa divina. Estoy aquí acompañando a mi muñeca divina, que vienen a posesionarse a nuestro nuevo Senado”, dijo sobre la senadora Angélica Lozano Correa.

De igual forma recordó que hace 8 años ella entró por primera vez al Congreso de la República, cuando fue elegida senadora, pero destacó que la llena de emoción que en esta ocasión son más de 60 los congresistas alternativos que se posesionarán. “Es un cambio fenomenal, el país cambió de verdad las caras de este Congreso”, subrayó.



Asimismo, la alcaldesa de Bogotá resaltó la presencia en el recinto de Aida Avella y Jahel Quiroga, que son “sobrevivientes del genocidio de la UP y verlas aquí hoy posesionándose, no saben la alegría que me da”.



Publicidad

“Es una justicia con la vida, no solo que hayan sobrevivido, sino que lleguen aquí a representar a su gente como parte del Pacto Histórico, una bancada enorme, diversa, de mujeres, indígenas, de líderes sociales, de jóvenes. De mi bancada, el Verde, pues ni que decir”, señaló Claudia López con la voz entrecortada.