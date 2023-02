Alejandro Gaviria aún tiene algunos reparos con la reforma a la salud: ¿qué dijo?

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, manifestó sus reparos con el documento de la reforma a la salud. Sostuvo que se sintió frustrado tras conocer el texto, pues, según él, después de seis reuniones que sostuvo el gabinete presidencial con la ministra Carolina Corcho, no se tuvieron en cuenta varias opiniones respecto a esta iniciativa.



Por ejemplo, mantener el aseguramiento actual del sistema. De acuerdo con el ministro, en dicha propuesta las EPS no tienen un papel claro y pierden facultades como la gestión del riesgo en salud y la administración de los recursos.

Su frustración radica en que, según él, pudo hacerse un texto de manera más razonable y aseguró que lo que buscaba era aportar al proyecto.

Alejandro Gaviria, además, fue claro en argumentar que no tiene planeado renunciar, pues tiene mucho trabajo por hacer en la cartera educativa. Sin embargo, no comparte algunos espacios como el que se dio este martes, 14 de febrero de 2023, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, razón por la que decidió no asistir.

En medio de este evento de defensa a sus reformas, el presidente Gustavo Petro le envió un menaje al ministro Alejandro Gaviria. El jefe de Estado le dijo al funcionario que tiene clara la indicación de que se hagan facultades de medicina y de enfermería en todo el país, tal y como lo está impulsando la reforma a la salud.



Gustavo Petro anuncia que vienen otras tres reformas "que tienen que ver con derechos fundamentales"

En otras noticias sobre las reformas del gobierno Petro, el presidente se dirigió a cientos de personas que llegaron a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en el marco de las movilizaciones que se adelantaron durante el día en respaldo al Gobierno Nacional.

Allí el mandatario habló sobre las reformas pensional, laboral y de salud.

"Al Congreso de la República le vamos a presentar tres reformas, las primeras. Después de la reforma tributaria, donde demostramos que los poderosos pueden pagar más impuestos de los que pagaban, para poder construir justicia social, ahora vienen otras tres que tienen que ver con derechos fundamentales de la gente", sostuvo el jefe de Estado.

No obstante, el presidente Gustavo Petro también enfatizó que estas tres reformas "no son las únicas y últimas".