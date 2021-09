Alejandro Gaviria: “No me veo en el Centro Democrático, ni en el Pacto Histórico”

Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes, empezó a recoger firmas para su candidatura presidencial y su nombre ya mueve el tablero electoral, sobre todo en el centro político. En conversación con María Alejandra Villamizar, en Noticias Caracol, habla de las frustraciones del país, de la agenda de su campaña y de por qué asegura que Colombia tiene futuro.

“Yo he dicho desde el comienzo que mi campaña no es contra nadie, que no se trata de impedir la llegada de nadie, que se trata de mostrarles a los colombianos salidas para construir un futuro colectivo”, manifestó el precandidato presidencial.

Consultado por el reciente estallido social que vivió el país, considera que es muy importante para la campaña electoral en curso.

“Yo creo que lo que ocurrió en mayo-junio va a ser muy importante en esta campaña: puso los temas, sacudió un poco los cimientos de la democracia colombiana. Yo definiría los eventos de mayo-junio como una especie de efervescencia democrática que tenemos que escuchar”, afirmó.

Alejandro Gaviria, quien se desempeñó también como ministro de Salud, habló de las frustraciones que tiene como colombiano, las que son para él también las frustraciones de una gran mayoría de ciudadanos.

“Yo creo que esa es la gran frustración de muchos con nuestro país, que no hemos podido dejar atrás esa violencia que nos ha destruido, que parece estar creciendo en este momento, y otra, las formas enraizadas de exclusión que ha hecho que muchas vidas -y tiene que ver con los jóvenes- no hayan podido desarrollarse, no hayan podido florecer”, detalló.

Campaña presidencial de Alejandro Gaviria

Según el precandidato, por ahora estará concentrado en recolectar firmas y dialogar con la ciudadanía.

“En los primeros meses de aquí a enero, febrero del año entrante, yo lo que quiero es que esta sea una campaña centrada alrededor de ese proceso de recolección de firmas, de hablar con la gente, desatar como una fuerza transformadora”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que no puede seguir solo así que fue muy claro en qué espectro político se ve y en cuál no.

“En algún momento tendremos que decidir dónde voy a estar ya en la mecánica electoral y yo he dicho que mi responsabilidad es también unificar el centro político, o sea yo no puedo seguir solo. Hay una conversación planteada por la Coalición de la Esperanza y yo confío tener esa conversación, me parece que tenemos que hablar, pero los primeros meses y semanas de esta campaña lo que yo quiero plantear y mi prioridad es el diálogo ciudadano”, subrayó.

Sobre marzo de 2022, Alejandro Gaviria señaló:

“Yo no me veo en una consulta interpartidista en marzo con el Centro Democrático, ni tampoco me veo en el Pacto Histórico, no me veo en ninguna de esas dos partes del espectro político”.

Gobierno de Iván Duque

El precandidato también compartió sus reflexiones sobre lo que ha visto del Gobierno de Iván Duque a menos de un año de dejar la presidencia.

“Yo creo que en el Gobierno del presidente Duque se perdió la agenda reformista, ese ímpetu transformador, y yo creo que eso dividió más y le transmitió la idea a los colombianos de que el gobierno no estaba con ellos. No se construyeron coaliciones operantes, yo no vi un trabajo político que nos llevara a decir mire este es el plan de gobierno, quiero hacer una reforma pensional de esta manera, tenemos que generar equidad, o una reforma tributaria que sea progresista, que nos construya un país mejor, no hubo esas apuestas grandes de un gobierno reformista”, agregó.

Aunque también cuestionó la forma en que se hace oposición.

“El mal gobierno llevaba a una mala oposición, o sea una oposición que tampoco respetaba los hechos. Entonces yo espero hacer una buena oposición”, anotó.