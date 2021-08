Alejandro Gaviria oficializa su candidatura a la Presidencia de Colombia

El académico, economista, escritor e ingeniero Alejandro Gaviria oficializó este viernes su candidatura a la Presidencia de Colombia.

Por medio de un video, Alejandro Gaviria Uribe aseguró que, después de muchas reflexiones, decidió ponerle fin a las especulaciones y entrar en la contienda.

“Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie, no es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo”, enfatizó en el clip.

En un extenso documento de 60 puntos, Alejandro Gaviria reveló la que sería la hoja de ruta de su candidatura presidencial para 2022. En él se refiere a temas como la corrupción, el cambio social y la economía. Sin embargo, resaltó que no se trata de un plan de gobierno, sino que es “un ideario personal que define mi forma de concebir la libertad, el cambio social, la política y el papel del Estado. No está escrito en piedra. Cambiará con el tiempo, la conversación y el aprendizaje diario”.

Alejandro Gaviria renunció previamente a la rectoría de la Universidad de los Andes, cargo que ejercía desde el año 2019.

"Colombia, estoy seguro, tiene futuro, Colombia tiene que tener futuro", puntualizó Gaviria, quien fue ministro de Salud durante todo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Lea aquí el 'Ideario en 60 puntos', de Alejandro Gaviria.