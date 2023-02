Alejandro Gaviria y sus críticas a reforma a la salud: “Destruir el sistema actual es un suicidio”

Noticias Caracol conoció el documento de cuatro páginas que le entregó al gobierno el exministro de Salud y hoy jefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria , en el que sustenta sus reparos a la reforma a la salud que promueve su colega Carolina Corcho.

Al esbozar sus consideraciones, el ministro Alejandro Gaviria aclaró que no está en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ni mucho menos del gobierno del presidente Petro, del que hoy hace parte.

Se debe, dice Alejandro Gaviria, analizar lo que funciona y lo que no; evaluar las capacidades instaladas, nunca empezar de cero, así como las realidades territoriales y eso, señala, no ha pasado en la reforma propuesta, porque no hay un diagnóstico claro.

La propuesta insinúa que la mayor parte de problemas están en la administración privada del sistema y no pública, como si eliminar las EPS resolviera los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdad territorial, cree Alejandro Gaviria.

Alejandro Gaviria señala que el subsistema de salud del magisterio, que no tiene EPS, está en dificultades financieras y en comparación con el régimen contributivo, tiene tres veces más quejas por cada mil afiliados.

Agrega que la experiencia con pagadores únicos es desastrosa y eso podría repetirse con la reforma. Recuerda lo ocurrido con el seguro social en 1996, los recobros del Fosyga para atender a los desplazados en el 2001 y los pagos de Secretarías de Salud por los servicios NO POS del régimen subsidiado.

Pide hacer memoria con los carteles de la hemofilia, el VIH y los enfermos psiquiátricos. Afirma Alejandro Gaviria que los problemas de los hospitales públicos no se resuelven cambiando el pagador o el mecanismo de pago.

Explica que hay brechas entre la atención rural y la urbanas, pero, dice, la reforma plantea destruir lo que funciona en ciudades para arreglar lo que no funciona en el campo adaptando todo el sistema a una estrategia de atención primaria.

Hoy, dice Alejandro Gaviria, casi todos los hogares están protegidos financieramente, y una enfermedad no obliga a que una familia tenga que vender todo lo que tiene. Colombia tiene buenos hospitales y los privados atienden a personas de todos los estratos. El manejo de enfermedades crónicas es ejemplar.

Explica que el sistema de salud de Colombia es el producto de 30 años y destruir esto sería un suicidio.

Reparos con los pacientes

Para Alejandro Gaviria en la reforma “la ruta de atención no es clara” y fragmentada entre atención primaria y mayor complejidad.

Hoy las EPS, explica, tienen 10 veces más centros de atención primaria que las de la reforma y se pregunta si eso no provocaría más colas y falta de atención: ¿quién va a coordinar la atención domiciliaria, las enfermeras en casa y la entrega de miles de balas de oxígeno?; ¿quién y cómo se entregarán los medicamentos? ¿quién va a hacer la gestión de riesgo de las enfermedades crónicas? ¿quién va a liquidar y a auditar las prestaciones económicas, las licencias de maternidad y las incapacidades?

Sin control el fraude puede ser inmenso, advierte el ministro y se pregunta: ¿los 110.000 empleados de las EPS serán funcionarios públicos?

Se pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país: Alejandro Gaviria

El tercer punto es el de los recursos, el giro directo y la ordenación del gasto. Sobre esto se pregunta: ¿quién va a realizar el control de gastos y la auditoría de cientos de millones de facturas?

Sostiene que sin un sistema de información y con solo 3.000 personas desde Bogotá, esa tarea sería ilusoria. Sin control del gasto, se multiplicaría, se cae el recaudo y la quiebra del sistema será inevitable y acelerada. Se puede ponerse en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, recalca.

Alejandro Gaviria se pregunta cómo será la transición a un nuevo sistema de salud

El cuarto punto es el de la transición y Alejandro Gaviria se pregunta: ¿cuánto tiempo va a tomar el empadronamiento de la población y con quién lo hará, sabiendo que se arranca de ceros en un sistema de información centralizado?; ¿quién y cómo se van a transferir las deudas existentes? Esa transición tomaría décadas, reflexiona.

Dice que hoy, como las EPS serán liquidadas, el sistema financiero está cerrando las puertas, y algunos prestadores exigen anticipos en procedimientos de alta complejidad. La industria farmacéutica mantiene los inventarios a raya, incluso ya hay desabastecimiento.

El documento cierra con un punto que Alejandro Gaviria considera fundamental: “la forma”. Ratifica que no tiene nada contra la ministra Carolina Corcho y está de acuerdo con que la salud y los sistemas de seguridad social deben reformarse, pero advierte que, sin un diagnóstico claro ni respuestas a las preguntas, sería ir en contra del principio de quienes se ocupan de la salud de la gente: "Ante todo, no hacer daño".